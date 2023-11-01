Der Spiegel – едва не сорвав встречу с эмиром Катара, Бербок начинает учиться дипломатии

Глава МИД Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара, когда решила заочно отчитать его за якобы спонсирование терроризма, однако после этого эпизода в её поведении что-то изменилось. Как пишет Der Spiegel, если с украинским конфликтом Бербок явно занимала сторону Киева, то с Ближним Востоком получается совсем другое дело, и это может свидетельствовать о том, что министр начинает постигать азы дипломатии.



AP

Перед запланированным визитом эмира Катара в Берлин и через три дня после атаки ХАМАС на Израиль главе МИД Германии Бербок на телевидении задали приблизительно такой вопрос: какое значение имеют все ваши декларации о солидарности с Израилем, если «после этого вы обедаете со спонсором терроризма». Как пишет Der Spiegel, Бербок ответила, что «этим государствам, включая Катар, было ясно дано понять, что они теперь обязаны сурово противодействовать невероятно жестокому террору».

Как продолжает издание, министр добавила при этом, что подобные требования к эмиру об отказе от спонсирования терроризма будут главной темой её переговоров с Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Берлине. По её словам, в центре её внимания будет необходимость однозначно и понятно заявить: «Мы не приемлем никакого финансирования терроризма». Терроризм должен быть остановлен, «и такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе».

Именно эти высказывания главы дипломатии Германии стали причиной потока сумбурных телефонных переговоров между Берлином и Дохой. Источники сообщают, что эмир усомнился в необходимости проводить встречу с Бербок, хотя она была запланирована. Пресс-секретарь министра иностранных дел ФРГ опроверг эту информацию: «Катарская сторона не отменяла и не пыталась поставить под сомнение назначенную встречу».

В итоге Тамим бен Хамад Аль Тани встретился с Бербок в берлинском отеле, где он проживал. Он объяснил фрау Бербок, что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю. Как отмечает издание, после этого эпизода в поведении Бербок что-то изменилось.

Для 42-летнего дипломата события в день 7 октября и сразу после него стали началом нового этапа в её карьере на посту главы МИД ФРГ. Посредничество при мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной не входит в планы Бербок, поскольку она явно на стороне Украины, а вот с Ближним Востоком вдруг вышло совсем другое дело.

Хотя она и подчёркивает право еврейского государства на самооборону, она всегда добавляет, что военные действия в секторе Газа должны соответствовать нормам международного гуманитарного права. Эти два принципа иногда заставляют главу МИД ФРГ колебаться: так, например, в начале недели на встрече Совета министров иностранных дел Европейского союза в Люксембурге она отвергла идею установления режима прекращения огня в гуманитарных целях, но уже через день после этого выступила в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке за открытие «гуманитарных окон».

Во время недавней поездки Бербок на Ближний Восток она часто была замечена за обсуждением того, по какому сценарию будут развиваться события после начала войны Израиля и ХАМАС. Она не только озабочена тем, каким образом будет осуществляться управление сектором Газа, но и вслух высказывается о возрождении, казалось, похороненного принципа «двух государств».

Главным приоритетом, по мнению окружения Бербок, является освобождение заложников, облегчение страданий мирного палестинского населения и предотвращение «расползания» войны на другие страны.

«Суть загадки такова: удалось ли Бербок за время работы на должности министра иностранных дел завоевать достаточно доверия и заиметь достаточное количество арабских номеров в записной книжке, чтобы теперь использовать их для своей посреднической миссии. Или же собеседники в арабском мире не польщены, а возмущены бесконечными попытками Бербок убедить их в достоинствах её «феминистской внешней политики», — пишет автор статьи.

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