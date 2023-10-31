СМИ якобы готовят людей к поражению Киева — но делают это так, чтобы не очернить Запад, утверждает прокремлевский педофил Риттер

Теперь, когда всему миру стало очевидно, что Украина проигрывает, западные СМИ начали готовить аудиторию к неизбежности поражения, заявил экс-морпех США Скотт Риттер в интервью Danny Haiphong. Они будут придумывать любые причины, но ни одна из них не будет связана с тем, что Запад не справился со своей работой. СМИ сделают всё, чтобы найти крайнего и защитить своего «политического хозяина».

Сейчас украинцы ничего не могут подогнать к линии фронта. Всё уничтожается по мере поступления, и это также осложняет ситуацию. Я вам кое-что расскажу: всегда, когда мы им что-то поставляем, военные планировщики предполагают определённое количество потерь. Например, будет утеряно X единиц, какой-то определённый процент. Так вот, я вам говорю: сейчас это число умножается на четыре. Всё мгновенно уничтожается, так что украинцы не получают даже того минимума, который необходим для поддержания боевых действий.

Теперь основные СМИ получили указание начать подготовку различных аудиторий к неизбежности поражения. И они стремятся выстроить историю таким образом, чтобы снять вину с Запада. Они будут придумывать любые причины, почему ничего не получилось, но ни одна из них не будет связана с тем, что Запад не справился со своей работой. Именно это мы сейчас и наблюдаем на примере всяких «утечек».

И во многом то, что произошло с Кевином Маккарти, стало благословением для США, потому что теперь они могут говорить: «Во всём виноваты республиканцы!» Мол, причина поражения украинцев в том, что эти фанатики-республиканцы выгнали Кевина Маккарти, заморозили финансы в важный момент, и украинцы не смогли поддержать своё великолепное победное контрнаступление — это и стоило им победы. Они будут вертеть этим как угодно, но правда заключается в том, что Украина изначально была обречена на поражение. Теперь, когда они проигрывают со всей очевидностью, СМИ будут стараться повернуть это так, чтобы защитить своего политического хозяина.

Дата выхода в эфир 30 октября 2023 года.

—