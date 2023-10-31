 

Сайт оператора платежной системы “Мир” подвергся хакерской атаке

31.10.2023, 10:55, Новости дня
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Сайт оператора платежной системы “Мир” подвергся хакерской атаке, но это не повлияло на нормальное функционирование Национальной Системы Платежных Карт (НСПК). Газета “Коммерсантъ” передает, что пресс-служба оператора утверждает, что не было никаких негативных последствий.

НСПК утверждает, что данные не были скомпрометированы на атакованном веб-сайте. Согласно пресс-службе, сайт был разработан и обслуживается сторонними подрядчиками и не содержит конфиденциальной информации. Он представляет собой всего лишь информационную визитку компании и не связан с платежной инфраструктурой.

Представитель НСПК подтвердил, что сайт не предоставляет доступ к системам компании, так как серверы и центры обработки данных не имеют доступа к интернету.

Эти утверждения подтвердил источник издания, который сообщил, что хакеры не смогли получить доступ к важной информации из-за существующих систем защиты.

Группировка хакеров с именем DumpForums взяла на себя ответственность за взлом сайта НСПК.


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