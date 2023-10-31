Сайт оператора платежной системы “Мир” подвергся хакерской атаке

Сайт оператора платежной системы “Мир” подвергся хакерской атаке, но это не повлияло на нормальное функционирование Национальной Системы Платежных Карт (НСПК). Газета “Коммерсантъ” передает, что пресс-служба оператора утверждает, что не было никаких негативных последствий.

НСПК утверждает, что данные не были скомпрометированы на атакованном веб-сайте. Согласно пресс-службе, сайт был разработан и обслуживается сторонними подрядчиками и не содержит конфиденциальной информации. Он представляет собой всего лишь информационную визитку компании и не связан с платежной инфраструктурой.

Представитель НСПК подтвердил, что сайт не предоставляет доступ к системам компании, так как серверы и центры обработки данных не имеют доступа к интернету.

Эти утверждения подтвердил источник издания, который сообщил, что хакеры не смогли получить доступ к важной информации из-за существующих систем защиты.

Группировка хакеров с именем DumpForums взяла на себя ответственность за взлом сайта НСПК.