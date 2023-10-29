Bсем не хватит — французские аптекари обеспокоены нехваткой жизненно важных лекарств

В преддверии зимы в аптеках Франции наблюдается нехватка жизненно важных лекарств, пишет BFM TV. Хотя профсоюзы настроены оптимистично, фармацевты беспокоятся о том, что с ростом числа заболевших не смогут обеспечить всех необходимыми препаратами.

КАРОЛИН МАЖЕ, заведующая аптекой: Вводим название лекарства, чтобы узнать, есть ли оно у нас.

Решение подбирают для каждого пациента. Ежедневно заведующая аптекой проверяет, что есть в наличии у неё, а также в аптеках поблизости.

КАРОЛИН МАЖЕ: Если у нас нет лекарства, его нельзя заказать, но при этом видно, что пациенту оно необходимо, я отправляю его в ближайшую аптеку, где оно есть.

По её словам, не хватает главным образом некоторых антибиотиков, а также лекарств для лечения сердца и диабета.

КАРОЛИН МАЖЕ: Проблемы касаются жизненно важных лекарств. Я опасаюсь, что когда с приходом зимы вырастет число заболевших, мы не сможем лечить всех пациентов.

Некоторым порой приходится пересматривать план своего лечения.

ПАЦИЕНТКА: Врач мне назначил антибиотик, которого нет в аптеках. Так что мне придётся позвонить врачу, чтобы он назначил мне что-то другое.

Несмотря на нехватку медикаментов, в этом профсоюзе считают, что сейчас ситуация лучше, чем в прошлом году, а также с приближением зимы призывают правильно применять лекарства.

ФИЛИПП БЕССЕ, председатель федерации фармацевтических профсоюзов Франции: Объективно я настроен более оптимистично в преддверии этой зимы, чем прошлогодней. Но было бы неправдой сказать, что меня ничто не беспокоит. Хорошая новость в том, что производители пополнили запасы и смогут поставить лекарства во все аптеки.

В начале октября Агентство по лекарственным средствам начало реализацию плана на зиму, чтобы предупредить дефицит. По его словам, в данный момент нет никаких тревожных сообщений о нехватке амоксициллина (антибиотик. — ИноТВ) в масштабах страны. При этом агентство уточняет, что проблемы существуют и могут привести к неравномерному распределению лекарств.

Дата выхода в эфир 26 октября 2023 года.

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