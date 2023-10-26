 

Собянин пригласил посетить необычный музей под открытым небом на Красной площади

26.10.2023, 12:55, Новости дня
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На Красной площади будет работать музей под открытым небом в честь 82-й годовщины легендарного военного парада. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Посетить музей бесплатно может любой желающий. Экспозиция будет работать с 10:00 до 20:00 с 5 по 7 ноября.

По словам Собянина, музей познакомит посетителей с историей начала Великой Отечественной войны, бытом москвичей в то время. На Красной площади пройдут театрализованные представления.

Посетители увидят танк Т-34, бронеавтомобиль ФАИ-М и другую технику времен Великой Отечественной.

Мэр Москвы ранее выделил материальную помощь ветеранам к годовщине Битвы под Москвой. Размер выплаты – 40 тысяч рублей. Средства получат 1,9 тысячи человек: инвалиды и участники Великой Отечественной войны и обороны Москвы, участники строительства оборонительных рубежей под столицей и другие.


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