 

Aмериканская помощь лишь усугубит антидемократические тенденции киевского режима

26.10.2023, 9:15, Новости дня
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Американская помощь должна поставить Украину на путь постоянной зависимости от США, который в США чаще всего называют «израильской моделью». Однако, как пишет The American Conservative, события в Израиле наглядно показали, что данная модель оказалась чрезвычайно проблематичной. Такая политика подталкивает израильское правительство к беззаконию и к тупиковым действиям, а в случае Украины может только усугубить антидемократические тенденции киевского режима.


AP

Американская помощь должна поставить Украину на путь постоянной зависимости от США, который в США чаще всего называют «израильской моделью». Такая модель означает, что Вашингтон даже в отсутствие официального договора о союзнических отношениях будет предоставлять Киеву значительную финансовую, экономическую и военную помощь, разведывательные данные, а также оказывать дипломатическую поддержку, не получая взамен практически ничего. Однако, пишет The American Conservative, события в Израиле наглядно показали, что данная модель оказалась чрезвычайно проблематичной.

Как отмечает автор материала, такая политика подталкивает израильское правительство к беззаконию и к тупиковым действиям. Среди них длящаяся 16 лет незаконная блокада 2,3 миллионов жителей Газы, где отношение примерно следующее: мы можем поступать, как пожелаем, потому что американцы стоят за нами.

Что же касается Украины, то её неоднократно называли образцом «фронтовой демократии», которая сражается с Россией от имени Запада, и называют так с тех пор, как на Украину из Вашингтона потекли реальные деньги. Но киевский режим уже закрыл аж семь оппозиционных медиаканалов. К концу марта 2022 года Зеленский запретил 11 оппозиционных партий, а украинская спецслужба СБУ запустила сайт «Миротворец», где ведёт список зарубежных врагов Украины. В него включили и американских граждан, критикующих военные действия.

«Ситуация на Украине очень похожа на то, что происходит в РФ с началом СВО. Здесь СМИ также получают указания представлять только «надёжную» версию «правды». Единственное отличие в том, что никто в мире не называет Россию «светочем демократии», а Украину сейчас именно так представляют международной аудитории», — говорит социолог Ольга Башья.

«Не усугубят ли эти антидемократические тенденции в Киеве бесконечный поток денежных средств, военной помощи и политической поддержки из Вашингтона?» — задаётся вопросом автор статьи.

По его убеждению, для Украины существует только один путь продвижения вперёд, и проходит он через стол переговоров, а к израильской модели следует относиться как к поучительной истории и как к предостережению, не рассматривая её в качестве панацеи, а уж тем более в качестве утешительного приза за отказ в членстве в НАТО. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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