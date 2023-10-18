 

Холостяк Корчевников на всю страну заговорил о внезапной свадьбе

18.10.2023, 12:20, Новости дня
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С каждым годом в российском шоу-бизнесе остается все меньше знаменитостей, не обремененных узами брака. Многие из тех, кто, казалось бы, никогда не переступят порог загса, в результате все же находят свою любовь и ставят печать в паспорте. Однако для некоторых вопрос личной жизни пока остается открытым. В их число входит и известный на всю страну ведущий Борис Корчевников.

Минувшим летом звезда российского ТВ отметила 41-й день рождения. Некоторые люди в этом возрасте уже подводят итоги своих романтических приключений и пожинают плоды семейной жизни. Меж тем Корчевников еще ни разу не был женат и не стал отцом. Впрочем, крест на своей личной жизни телеведущий не ставит. Актер еще надеется встретить ту самую, а пока этого не произошло, от всей души радуется за тех, у кого получилось найти любовь.

В новом выпуске передачи “Жизнь и судьба” Борис Корчевников обсудил со знаменитым актером Сергеем Астаховым сердечные дела другого коллеги по цеху. Телеведущий на всю страну заговорил о внезапной свадьбе Александра Петрова. Как известно, артист долгое время ходил в холостяках, а недавно тайно женился на возлюбленной не из шоу-бизнеса.

“Саша Петров написал пост, где рассказал, что познакомился с Викой случайно. Видите, как бывает”, – удивился Борис Корчевников.

Сергей Астахов присоединился к рассуждениям ведущего и заявил, что каждый человек встречает свою судьбу в разное время. Кроме того, актер пожелал новоиспеченным супругам счастья. Артист понадеялся, что спустя 10 лет совместной жизни они смогут повторить радостный снимок, который сделали на своей свадьбе.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Борис Корчевников помечтал о первом разе с девушками в салоне.


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