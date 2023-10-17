 

Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

17.10.2023, 14:05, Новости дня
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За восемь месяцев 2023 года производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что лекарства и медицинские изделия в Москве выпускают более 200 предприятий. Компании производят вакцины, препараты для лечения нервной системы и многое другое.

“С января по август производители поставили заказчикам продукцию более чем на 157 млрд рублей”, – уточнил Собянин.

Выпуск препаратов увеличился благодаря столичным мерам поддержки. Город заключил девять офсетных контрактов на поставки лекарств.

Мэр напомнил, что столица разработала более 20 мер поддержки, включая целевые займы и субсидии. Компании могут подать заявку на инвестиционном портале Москвы.

В августе на площадке особой экономической зоны “Технополис Москва” открылся новый фармацевтический комплекс. К 2027 году в ОЭЗ будет 15 предприятий по производству лекарств.

Мэр Москвы ранее назвал обеспечение медицинскими препаратами и вакцинами одной из приоритетных задач.


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