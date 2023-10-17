Оруэллу и не снилось — Все как у Путина? Байден превращает Америку в полицейское государство

Байден превращает США в полицейское государство, где преследуют всех, несогласных с выбранным курсом, пишет New York Post. Президент любит вещать об угрозах и использует эту риторику для предвыборной кампании, чтобы ещё больше расколоть страну и оправдать преследование своего главного политического соперника — Дональда Трампа. На днях выходит документальный фильм Динеша Д’Сузы под названием «Полицейское государство», где приводятся доказательства того, что Америка сегодня во многом напоминает оруэлловскую страну из «1984».



AP

Байден превращает США в полицейское государство, пишет New York Post. Президент любит вещать об угрозах и использует эту риторику для предвыборной кампании, чтобы ещё больше расколоть страну и оправдать преследование своего главного политического соперника — Дональда Трампа.

На днях выходит документальный фильм Динеша Д’Сузы под названием «Полицейское государство», где приводятся доказательства того, что Америка сегодня во многом напоминает страну из «1984». Арест сторонников Трампа, введение оруэлловского уровня массовой слежки, цензуры и идеологической обработки населения — лишь часть сегодняшних реалий, пишет NYP.

Режиссёр фильма уверен, что Америке грозит реальная опасность превратиться в полицейское государство, неуправляемую версию авторитарного режима наподобие Северной Кореи. И ведёт страну туда Байден или те, кто дёргает его за ниточки. Что интересно, NYP пишет, что, по данным недавнего опроса компании Rasmussen Reports, более двух третей американцев согласны с этим.

В фильме фигурирует бывший спичрайтер Трампа Даррен Битти. По его словам, Соединённые Штаты превращаются в «гиперидеологизированную версию полицейского государства», да ещё и украшенную идеологией вокизма. «Худший из всех миров», — уверен он.

Если вы консерватор, то у вас всё больше шансов стать мишенью ФБР, пишет издание. Будь то сторонники Трампа, активисты движения за жизнь, католики или родители, протестующие против нововведений школьного совета — ФБР незаметно создало новую категорию экстремистов, которых стремятся отслеживать.

Как выяснили журналисты, подавляющее большинство текущих «антиправительственных» расследований ФБР касается сторонников Трампа. Бывший агент ФБР Стив Френд, который также появляется в фильме, ещё в 2022 году рассказал в интервью NYP, что после беспорядков в Капитолии 6 января бюро стало искусственно завышать статистику внутреннего терроризма.

«Наши избранные должностные лица охарактеризовали 6 января как худшее событие в истории со времён Гражданской войны. У любого, кто хоть как-то стремится к продвижению по службе в ФБР, возникнет соблазн зацепиться за 6 января, чтобы заявить, что у них были какие-то надзорные или управленческие обязанности… и лица, отвечающие за все отделения на местах по всей стране, получают компенсацию в размере от 30 до 50 тысяч долларов, потому что их офисы успешно возбудили достаточное количество дел о внутреннем терроризме…» — цитирует бывшего агента издание.

«В этой стране нам очень повезло, что внутренний терроризм не представляет серьёзной угрозы. Спрос на внутренний терроризм среди наших выборных должностных лиц и элиты значительно превышает предложение. Итак, вы манипулируете статистикой, чтобы выглядеть хорошо и получать больше комиссионных», — подытожил Френд.

В фильме Д’Суза также берёт интервью у жертв нового полицейского режима, который, по мнению NYP, больше нацелен на подавление инакомыслия, чем на наказание виновных и защиту невинных.

В частности, здесь осветили историю матери, которая подверглась нападению ФБР. Они выломали её входную дверь после того, как её обвинили в домашнем терроризме. Её вина состоит в том, что она написала жалобу на заседании школьного совета. Она была несогласна с уроками сексуального просвещения в школе и проведением вакцинации от коронавируса без её ведома.

Джозеф Болконс, впервые поделившийся своей историей с NYP в 2021 году, также описал, как его жизнь оказалась разрушена из-за ложного обвинения в том, что он был причастен к беспорядкам 6 января. Мужчина был законопослушным гражданином, возглавлял ассоциацию кварталов Верхнего Вест-Сайда в течение 23 лет. Однако это не помешало агентам из антитеррористической оперативной группы ФБР взломать его дверь в феврале 2021 года.

На него надели наручники и на глазах у соседей вывели в одном нижнем белье, пока в его квартире проводился обыск. После такого рейда на фоне стресса он перенёс два инсульта. Его избегали соседи, которых он считал друзьями. Более того, оказалось, что по такому обвинению крайне сложно найти адвоката, который был бы готов представлять его интересы.

«Когда ты невиновен, куда тебе идти? Я американский гражданин. У меня нет причин подвергаться нападению», — посетовал Болконс.

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