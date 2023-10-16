“Депрессняк бывает”: как борется с хандрой бывший солист “На-на”

Владимир Левкин вместе со своей супругой Мариной Ичетовкиной рассказали, как им удается поддерживать здоровье и хорошее самочувствие в период осеннего повсеместного уныния. Рецептом борьбы с осенней депрессией пара эксклюзивно поделилась в интервью Пятому каналу на премьере мультфильма “Смешарики снимают кино”.

«Депрессняк бывает», как признался Владимир Левкин. По словам артиста первое, чем можно себе помочь во время упадка сил – это начать хотя бы что-то делать. Вот так просто борется с хандрой бывший солист «На-на». Но это не все.

Жена Левкина поделилась тем, что они всей семьей пьют витамины и едят большое количество овощей. Также Марина подчеркнула важность употребления сезонных продуктов. “Нужно есть фрукты, овощи в сезон”, – уточнила она.

Плюс ко всему, как рассказала жена Левкина, надо не забывать о радости жизни и созерцании прекрасного. От того, что нас окружает, и как мы себя балуем, зависит и наше самочувствие. Так, она отметила, что поднять настроение всегда можно, послушав хорошую музыку. Это, по ее мнению, отличный способ себе помочь.

Жена бывшего солиста “На-на” отметила, что после концерта у человека вырабатываются эндорфины, а, значит, он становится счастливее. “Я всем рекомендую осенью принимать витамины, гулять и ходить на концерты”, — добавила супруга Левкина.

Ранее “Дни.Ру” писали о том, что Владимир Левкин выступает против жестких запретов.