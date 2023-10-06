 

Новый SHAMAN? На Первом канале показали юное дарование

06.10.2023, 20:10, Новости дня
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Шоу “Голос. Уже не дети” представляет собой своеобразное продолжение “банкета” для участников другого побочного проекта “большого” “Голоса” — “Голос. Дети”. Повзрослевшие конкурсанты на сей раз сразятся в вокальном состязании среди юношей и девушек.

Особое внимание публики привлек 16-летний Ярослав Соколиков. Миловидный блондин с сильным приятным голосом очень напомнил своими прической и лицом другого российского певца — SHAMAN’а, прославившегося сильными исполнениями своих патриотических композиций.

По словам самого Ярослава, он совершенно не ожидал, что вновь будет участвовать в шоу на Первом канале. Для него возвращение в проект является чем-то неожиданным. Соколиков отметил новую студию, которая лично для него стала удобнее, так как наставники теперь располагаются ближе к сцене.

“Для меня, когда наставники сидят ближе, комфортнее выступать”, — пояснил Ярослав Соколиков, возможный “преемник” SHAMAN’а.

В трансляции шоу показали отрывок из предыдущего “захода” Ярослава на эстраду — тогда наставником еще совсем маленького Соколикова стал Дима Билан. Пел мальчик великолепно и очень патриотично: всю силу любви парня к Родине подчеркивал совершенно не скрываемый русский акцент.

Сейчас возмужавший Ярослав Соколиков спел практически без акцента — парень исполнил прекрасный хит Андреа Бочелли Fall On Me, причем двуязычную версию — часть слов на английском языке, часть на русском. Один из членов жюри Егор Крид отметил, что не слышал ранее такую версию, и она пришлась ему очень по душе. Что ж, будем наблюдать за развитием карьеры Ярослава — к слову, SHAMAN’а тоже зовут Ярослав.


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