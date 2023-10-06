 

Собянин: Завершили первый этап благоустройства территории кластера “Ломоносов”

06.10.2023, 11:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Параллельно строительству корпусов инновационного научно-технологического центра “Воробьевы горы” идет благоустройство окружающей территории. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Летом завершился первый этап благоустройства. На территории кластера организована комфортная пешеходная связь между кластером “Ломоносов”, гимназией МГУ и станциями метро, удобный проезд автотранспорта. Территория адаптирована для маломобильных граждан.

В ходе благоустройства пешеходную часть отделили от проезжей. Для предотвращения подтоплений организована дополнительная система водостока.

Установлено более 30 современных фонарей с энергоэффективными лампами, 40 торшеров с мягким теплым светом.

Второй этап благоустройства пройдет в следующем году. Проектируемые проезды №1190 и №1194 соединят площадь у гимназии МГУ с Раменским бульваром и улицей Светланова.

“Благодаря этому можно будет удобно добраться от кластера “Ломоносов” до станций метро “Ломоносовский проспект” и “Раменки”, – подчеркнул Собянин.

В ходе заседания правительства Москвы мэр поставил задачу формировать и развивать научно-инновационные кластеры.

Флагман инновационного центра МГУ кластер “Ломоносов” открылся в начале 2023 года. В здании площадью 65 тысяч квадратных метров разместились научные компании и коворкинги для аспирантов, молодых ученых и студентов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Украина: 1200 медучреждений подверглись нападениям. Всего на восстановление украинских городов необходимо 411 млрд долларов

07.10 / Россиян призвали категорически отказаться от самодельных обогревателей

07.10 / Ночуют в офисе и нанимают телохранителей — разгул преступности в Вашингтоне напугал американских конгрессменов

06.10 / Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой

06.10 / Пелагея аж вскрикнула: Билан устроил нечто на шоу “Голос. Уже не дети”

06.10 / Новое увлечение Витаса серьезно сказалось на его внешности

06.10 / Городские службы Москвы перевели на усиленный режим из-за непогоды

06.10 / Новый SHAMAN? На Первом канале показали юное дарование

06.10 / Срочно: умер Расторгуев

06.10 / Букмекеры объявили о готовности сформировать призовой фонд для Игр дружбы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика