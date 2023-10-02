Москвичей предупредили о похолодании и дождях

Новая рабочая неделя встречает жителей и гостей российской столицы ухудшением погоды. Синоптик Михаил Леус рассказал, что стоит ждать понижение температуры до +16 градусов.

По словам специалиста, сегодня столица окажется под влиянием тыловой части уходящего на северо-восток циклона. Он отметил, что при таких условиях в регионе будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, В Москве в дневное время суток воздух прогреется до +16 градусов. Ночью похолодает до +6 градусов, отмечает телеканал “360”.