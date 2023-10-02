 

Москвичей предупредили о похолодании и дождях

02.10.2023, 12:35, Новости дня
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Новая рабочая неделя встречает жителей и гостей российской столицы ухудшением погоды. Синоптик Михаил Леус рассказал, что стоит ждать понижение температуры до +16 градусов.

По словам специалиста, сегодня столица окажется под влиянием тыловой части уходящего на северо-восток циклона. Он отметил, что при таких условиях в регионе будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, В Москве в дневное время суток воздух прогреется до +16 градусов. Ночью похолодает до +6 градусов, отмечает телеканал “360”.


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