Что дает Петросяну веру в будущее России и современное поколение

Евгений Петросян получил любовь зрителя благодаря своему неповторимому юмору. Многие его анекдоты пересказывают и знают наизусть. Более того, многие поклонники его любят за искренность и широкую душу.

На днях популярный комик поделился мыслями о том, что ему дает веру в будущее России и современное поколение. Евгений Петросян заверил, что вне зависимости от времени всегда верил в молодежь, что тридцать лет назад, что сейчас. Юморист отметил, что современная молодежь проявляет не только патриотизм, но и интерес к истории и творчеству старших поколений, даже переосмысливает произведения искусства. Для него как раз это является подтверждением того, что он был прав.

Еще в 90-е годы, когда уже многие называли молодежь “потерянной”, Евгений Петросян не верил в это и вставал на защиту будущего поколения, отмечает телеканал “360”. Он вспомнил одного телевизионного человека, который в эфире позволял себе сказать, что не верит в будущее своей родной страны. Комик тогда не мог поверить услышанному, как профессионал своего дела мог позволить говорить такое на телевидение.

“А я тогда говорил — генетика нас выручит. Ох, она проснется”, – поделился с Пятым каналом юморист.

Ранее “Дни.ру” писали, что бывшая жена Петросяна оказалась отмотавшей в колонии срок воровкой-рецидивистской.