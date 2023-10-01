 

Асмус после операции сделала срочное заявление: она приняла непростое решение

01.10.2023, 13:00, Новости дня
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На этой неделе с Кристиной Асмус произошло несчастье. Во время съемок в Выборге артистка сломала ногу. Травма оказалась настолько серьезной, что потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Позже актриса сообщила, что ей прооперировали левую стопу – установили титановую пластину и пять винтов.

Повышенная температура тела и тошнота лишь осложнили и без того тяжелое состояние Асмус. Но она справилась, и теперь ей предстоит преодолеть период реабилитации. При этом отказываться от работы артистка не намерена, что наверняка не нравится ее лечащему врачу.

После операции Асмус вышла на связь с поклонниками, которые приобрели билеты на спектакль “Леди Макбет Мценского уезда”. Кристина заявила, что постановку, запланированную на 1 октября в Театре имени Ермоловой, не перенесут. Все остается в силе. “Никаких отмен”, – сообщила знаменитая актриса.

Кристина Асмус приняла непростое решение о выходе на сцену с травмой из-за нежелания подводить команду и огорчать зрителей, ведь все билеты на спектакль распроданы. “Несколько моментов скорректируем. Да, на мне будет специальный сапожок”, – проинформировала артистка поклонников.


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