Как старик: пристрастиям “нудноватого” мужа Кудрявцевой нашли простое объяснение

Недавно Лера Кудрявцева имела неосторожность пожаловаться на своего мужа Игоря Макарова, который моложе ее на 15 лет. По словам телезвезды, ее супруг – домосед. Мол, тому ничего не нужно, не хочет никуда ходить. Знаменитость назвала возлюбленного “нудноватым”. “В нашей паре он старик”, – посмеялась 52-летняя блондинка. И поэтому разница в возрасте является лишь цифрами и ничем больше, убеждена ведущая шоу “Секрет на миллион”.

Певица Ольга Лотнер же считает, что разница в возрасте – это не просто цифры. По словам исполнительницы, чаще всего это все же имеет значение, пусть и не колоссальное. “Скорее, здесь про характер человека, и это вряд ли можно назвать “старческими” повадками. Все люди по натуре своей и интересам разные, кто-то в довольно зрелом возрасте хочет веселиться, ходить по клубам и вести очень активный образ жизни. Кому-то это не было интересно и в 20″, – сказала собеседница “Дни.ру”.

То есть ничего предосудительного в так называемых пристрастиях Игоря Макарова нет. “В отношениях главное, чтобы людям было комфортно вместе, часто противоположности притягиваются”, – добавила Лотнер. То есть Лера Кудрявцева и ее супруг являются разными людьми, но в данном случае это плюс.