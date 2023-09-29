 

Варнава шокировала интимным признанием: Не люблю заниматься сексом

29.09.2023, 17:16, Новости дня
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Екатерина Варнава призналась, что вдохновляется своей матерью, что не может не радовать. На вопрос, в какую бы эпоху отправилась артистка, если бы могла перемещаться во времени, она не задумываясь назвала XVII век — любопытно, с потолка ли была взята цифра, или девушку интересует что-то конкретное из эпохи дворцовых переворотов или даже Смуты. Может быть, она хотела бы заменить Марину Мнишек в роли жены Лжедмитрия?

Среди любимых блюд Варнава с ходу назвала кофе и сыр, подчеркнув при этом, что среди напитков в фаворе все-таки шампанское. Когда же у нее спросили о любимых актере и актрисе, звезда Comedy Woman быстро сказала: “Юра Чурсин” (он исполнил роль мужа главной героини сериала, которую и сыграла Варнава), а потом несколько задумалась:

“Фаина Раневская. Вот так-то”. Сложно не одобрить такой прекрасный выбор.

Идеальным местом для свидания Екатерина Варнава, опять же, с ходу назвала Шотландию. Единственный момент, который заставил актрису по-настоящему задуматься — просьба поведать публике какой-нибудь свой секрет. Комикесса закатила глаза, после чего четко произнесла:

“Мой секрет? Я не люблю заниматься сексом”. Окружающие были огорошены.

Видимо, Екатерина Варнава настолько счастлива в личной жизни, что ей не нужен не только секс, но и вообще ничего больше, ведь когда у нее спросили, какие бы желания она загадала золотой рыбке, та в ответ проронила: “Плыви, милая”.


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