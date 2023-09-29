 

82-летний актер Валентин Голубенко экстренно госпитализирован

29.09.2023, 15:10, Новости дня
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Актер советского и российского театра и кино Валентин Голубенко находится в реанимации.

Как сообщает Пятый канал, 82-летний актер Валентин Голубенко экстренно госпитализирован по причине прогрессирующего поражения головного мозга. У артиста диагностирована дисциркуляторная энцефалопатия. На фоне имеющихся хронических заболеваний состояние актера тяжелое. Медики продолжают оказывать помощь и бороться за его жизнь.

Голубенко известен по многочисленным ролям в советских и российских фильмах и сериалах. После окончания Харьковского театрального института он стал актером Севастопольского театра Черноморского Флота.

С середины 60-х годов стал появляться в небольших ролях в кино. После этого у него произошел конфликт с начальником одного из отделов “Мосфильма”, но позже актер все же вернулся на съемочную площадку.

Он известен участием в фильмах “Семнадцать мгновений весны”, “Юность Петра”, “Вам и не снилось”, “Кин-дза-дза!”, “Гардемарины, вперед!”, “Мастер и Маргарита”, “Граница. Таежный роман”, “Азазель”, “Знахарь” и другие.


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