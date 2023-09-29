Водителей призвали не затягивать с заменой шин на зимние

В России ввели штраф для водителей, использующих покрышки не по сезону. Автоэксперты рассказали, какое время является оптимальным для замены резины на зимнюю.

По словам сотрудника компании “Колеса даром” Андрея Молодовского, производители шин советуют “переобуваться” при сохранении температурного режима не выше семи градусов в течение трех-пяти дней. Речь идет об осеннем периоде. Специалисты также призвали не затягивать с этим процессом, передает телеканал “360”.