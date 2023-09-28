 

“Доиграла крупный план и поехала в больницу”: что произошло с Кристиной Асмус

28.09.2023, 16:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Только звезда российского кино выписалась из больницы после перенесенного ротавируса, как ее постигла новая неудача. Кристина Асмусснова оказалась в больнице. По этому поводу на одной из своих страниц в соцсети она выложила пост с большим количеством нелитературных выражений, где в ярких красках описала сложившуюся ситуацию.

“Доиграла крупный план и поехала в больницу”, – посетовала она.

Что произошло с Кристиной Асмус?

Как выяснилось, на съемках фильма в Выборге девушка получила перелом.
Съемочная группа была уверена, что в кадр актриса не выйдет: она не рассчитала прыжок и приземлилась на подвернутую ногу. К сожалению, травма серьезная, требуется операция.

35-летняя Асмус пожаловалась, что ранее все ее планы были расстроены из-за инфекции, а теперь настигла другая беда. Подписчики сочувствуют и всячески пытаются поддержать ее в комментариях.

Но некоторые делятся домыслами, что сложившаяся ситуация могла возникнуть неспроста.

Ранее Кристина Асмус очень едко отозвалась о скорой женитьбе Александра Петрова. Видимо, ей стало обидно за свою давнюю подругу Стасю Милославскую, на которой Петров так и не женился, а предпочел связать себя узами брака с совершенно неизвестной публике девушкой Викторией. И после объявления о торжестве бывшая жена Гарика Харламова очень однозначно выразила свое мнение по этому поводу, разместив на своей странице в соцсети черный квадрат.

Случайность или злой рок, о котором все говорят? Неизвестно.

Все поклонники выражают надежду о скором выздоровлении девушки и надеются, что Кристина Асмус в ближайшее время вернется к работе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Собянин: Доходы Москвы за 12 лет выросли в 3,2 раза

28.09 / Воробьев поздравил обладательницу звания “Воспитатель года России” из подмосковного Дмитрова

28.09 / Собянин: Южная рокада свяжет четыре округа с населением около 2,7 млн человек

28.09 / 74-летний Оззи Осборн захотел отправиться в тур с гастролями

28.09 / Исследование: более 30% россиян придерживаются здорового питания

28.09 / Бывает раз в 5 лет: Метеоролог заявил об аномальном потеплении

28.09 / В Москве откроется уникальный рынок с морскими и речными деликатесами

28.09 / Исхудавшая Ивлеева вышла в свет в прозрачном платье без нижнего белья

28.09 / Красавица Бабенко сообщила о связи с Лазаревым: прекрасный партнер

28.09 / Объявлено официальное мнение Сухорукова о фильме “Брат 3”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика