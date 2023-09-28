 

Исхудавшая Ивлеева вышла в свет в прозрачном платье без нижнего белья

28.09.2023, 9:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Анастасия Ивлеева в последнее время находится в центре обсуждений. Популярный и любимый многим блогер решила изменить свой внешний вид и стиль до неузнаваемости. Еще недавно девушка шокировала общественность своим похудением. По мнению поклонников, ей стоит набрать несколько килограмм во избежание проблем со здоровьем.

Правда, саму Анастасию Ивлееву такое преображение ничуть не пугает. Она с большим удовольствием публикует в своем микроблоге фотокарточки, на которых демонстрирует исхудавшее тело. Стоит отметить, что сейчас артистка путешествует. На прошлой неделе она появилась в Милане на модном показе Prada, а на днях была замечена на показе Marni в рамках Недели моды в Париже.

Для каждого показа экс-ведущая “Орел и решка” подбирает особый наряд. Так, исхудавшая Анастасия Ивлеева вышла в свет в прозрачном платье без нижнего белья. Как сообщает 360, блогер прошлась по улицам Парижа в просвечивающем белом платье без бюстгальтера и в ярком кардигане.

Фотокарточки звезды ошарашили общественность. Многие поклонники поспешили отреагировать на преображение ведущей. Мнения разделились. Кто-то похвалил Анастасия Ивлееву за дерзкий образ, а кто-то наоборот посчитал его вульгарным.

“То есть в сетке на голое тело ходить нормально теперь, даже если по Парижу?”, – озадачилась вопросом одна из подписчиц Анастасии Ивлеевой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Наследники Кобзона выясняют отношения из-за дома на берегу моря

28.09 / Оставила семью: уставшая от всего Глюкоза ушла из дома

28.09 / Красавица Бабенко сообщила о связи с Лазаревым: прекрасный партнер

28.09 / Объявлено официальное мнение Сухорукова о фильме “Брат 3”

27.09 / 93-летний Краско “отлично провел время с Дашенькой”

27.09 / Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

27.09 / Как правильно выбрать постер для преображения в квартире

27.09 / Куда исчезла “наша мымра” Алиса Фрейндлих?

27.09 / Риелтор рассказал о динамике цен на новостройки в России

27.09 / Бледанс поддержала Топалова после вылета из шоу “Новые звезды в Африке”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика