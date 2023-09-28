 

Красавица Бабенко сообщила о связи с Лазаревым: прекрасный партнер

28.09.2023, 9:20, Новости дня
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“Саша очаровательный мужчина.” – так отзывается актриса Алена Бабенко об Александре Лазареве.

Бабенко призналась, что ей сложно справляться с эмоциями, когда она становится свидетелем невероятных моментов, которыми так насыщенна телевизионная программа, в которую пригласили актрису. Ей хочется сразу же стать сопричастной к той истории, которую рассказывает герой: обнять и плакать вместе с ним.

Как стало известно, Татьяна Арнтгольц покинула проект “Жди меня” 27 сентября. Она вела программу вместе с актером Александром Лазаревым с 2018 года и, видимо, совсем устала.

А вот новая соведущая Лазарева напротив – полна энергии и готова полностью проникнуться атмосферой телепрограммы.

“Мне ничего не страшно, когда он держит меня за руку!”, – признается Алена.

С Александром Лазаревым актриса давно в прекрасных отношениях. Актеры вместе выступали на сцене и снимались в кино. И вот красавица Бабенко сообщила о связи с Лазаревым: “Прекрасный партнер.”

51-летняя Алена Бабенко дебютирует в качестве телеведущей. Но несмотря на это она быстро нашла общий язык со съемочной группой и коллегами по проекту.

Программа “Жди меня” выходит на экранах телевидения с 90-х и обрела за многие десятилетия огромную популярность.

Ранее ее ведущими были такие известные актеры как Игорь Кваша, Мария Шушкшина, Михаил Ефремов, Егор Бероев и другие.


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