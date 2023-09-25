Собянин: В 2023 году благоустроим территории около 60 транспортных объектов

У новых и давно существующих станций метро появляются удобные пешеходные и транспортные маршруты. О благоустройстве территорий у транспортных объектов в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в 2023 году в порядок привели пространства устанций “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково”, “Яхромская”, “Лианозово” и “Физтех”, “Нижегородская”, “Планерная”, “Свиблово” и “Медведково”.

“Везде убираем под землю провода и прокладываем дополнительные ливнëвки, обновляем тротуары и дороги, разбиваем газон, устанавливаем новые фонари и остановки, размещаем лавочки”, – отметил Собянин.

Градоначальник заявил, что при наличии возможностей у станций метро оборудуют спортивные площадки, места для выгула собак, столы для шахмат и пинг-понга. У “Физтеха” и “Пыхтино” появятся скейт-парки.

Благоустройство завершено у станций “Аэропорт Внуково” и “Яхромская”. Подходят к концу работу на территориях у “Лианозово” и “Свиблово”.

“Всего в 2023-м преобразим пространства около 60 транспортных объектов — станций метро, БКЛ, МЦД и городских вокзалов”, – уточнил Собянин.

6 сентября открылся конечный участок Солнцевской линии метро со станциями “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково”. За первую неделю ими воспользовались 113 тысяч раз.

На Люблинско-Дмитровской линии 7 сентября запустили станции “Яхромская”, “Лианозово” и “Физтех”. В дальнейшем на южном радиусе ветки появится станция “Южный порт”.