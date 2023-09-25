 

Известного актера тайно похоронили на Ваганьковском кладбище

25.09.2023, 9:50, Новости дня
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Родственники Алексея Янина выполнили свое обещание и отказались от организации роскошных похорон. Тайное прощание с усопшим актером прошло в храме на Ваганьковском кладбище. Мать артиста всю церемонию тихо скорбела, а жена Дарья Клюшникова пыталась успокоить 11-летнего сына Андрея.

Церемония прошла в кругу семьи, без лишних глаз. Родственники молча провожали актера в последний путь. После похорон прошли скромные поминки. Проводить звезду сериалов решили и коллеги, на печальном мероприятии можно было заметить Илью Глинникова и Александра Ильина – младшего.

Напомним, Алексей Янин пережил два инсульта и был парализован долгие годы. Это время он провел практически в коматозном состоянии. После болезни артист не мог ходить, говорить и есть сам. Семья не бросала актера даже в самые трудные моменты жизни.

Алексей Янин скончался 19 сентября 2023 года. Он так и не пришел в сознание. 40-летний актер провел последние 20 дней своей жизни в отделении реанимации. Самое страшное, что о смерти Янина объявляли дважды. Первый раз мошенники позвонили супруге актера через пару дней после госпитализации и объявили, что он умер. Дарья Клюшникова почти сутки потратила на то, чтобы дозвониться до больницы, в которой ей не подтвердили информацию о смерти Алексея Янина. Увы, лучше артисту так и не стало.


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