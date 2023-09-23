 

Элтон Джон выставил на продажу свою резиденцию в Атланте

23.09.2023, 6:20, Новости дня
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Икона британской музыки объявил о
продаже своих апартаментов в США. Элтон Джон выставил на продажу свою резиденцию в Атланте.

Звезда поп-музыки часто останавливался в
шестикомнатной резиденции во время своих гастрольных туров по Штатам. Но теперь,
когда он завершает карьеру, необходимости в недвижимости в США для него нет.

Свою огромную двухэтажную квартиру, площадью более
1200 квадратных метров, музыкант оценивает в 5 миллионов долларов. Жилплощадь,
которой Элтон Джон владел на протяжении 20 лет, устроена самым необыкновенным
образом.

Во время ремонта была использована
специальная техника покраски, чтобы поверхность стен приобрела отражающий эффект. Яркости добавляют многочисленные лампочки, зеркала, серебро. Дизайнер квартиры Фред
Дилгер отметил, что добивался именно такого эффекта, чтобы всяк входящий
попадал в потоки света.

Ванная комната сделана в стиле спа-салона.
Есть домашний фитнес-центр, массажный кабинет, комната для хранения обуви,
четыре спальни, офис, гостиные, гостевые люксы. У нового собственника будет
доступ к девяти зарезервированным местам для парковки, шести частным и пяти
винным складам. Из окон квартиры можно
увидеть небоскребы и городской парк.

Квартира является еще и в некотором смысле художественной
галереей. В ней Элтон Джон собрал большую коллекцию самых разных произведений
искусства. В галерее можно найти картины, книги, музыкальные инструменты,
артефакты и многое другое.

Сейчас музыкант живет в поместье в Англии,
также у него есть дом во Франции и Канаде.


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