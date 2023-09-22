Михаил Мишустин заявил, что зарплаты более 4,5 млн человек вырастут благодаря повышению МРОТ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о планах увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%, достигнув 19,2 тыс. рублей с 1 января 2024 года. Это положительная новость для более чем 4,5 миллиона работников.

Инициативу по повышению МРОТ поддержал президент РФ Владимир Путин. В июле российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила законопроект о повышении МРОТ с начала 2024 года. Повышение вошло в проект Минтруда о поправках к закону «О минимальном размере оплаты труда». Законопроект доступен для ознакомления на официальном портале и находится в стадии рассмотрения.

Следует отметить, что с 1 января 2023 года МРОТ составлял 16 242 рубля. Вице-премьер Татьяна Голикова также подчеркнула, что, согласно приближенным данным, около 6 миллионов занятых граждан не получали МРОТ, а дополнительные 12 миллионов не имели трудовых договоров.