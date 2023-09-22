Как спасти зрение: ценные советы офтальмолога

Для сохранения зрения необходимо тренировать мышцы глаз, как и мышцы всего тела. Без регулярных разминок и при постоянной нагрузке зрение будет стремительно ухудшаться. Офтальмолог Наталья Ивановская посоветовала людям, которые занимаются монотонной работой перед компьютером, периодически отрывать взгляд от экрана и смотреть вдаль хотя бы несколько минут. Эксперт объяснила: если смотреть близко, мышцы глаз сжимаются, а если далеко – разжимаются. Правда, при наличии патологии зарядка не поможет спасти зрение, отметила специалист, которого цитирует Пятый канал.

Однако также важно правильно организовывать свое рабочее место, обращать внимание на осанку и, конечно, правильно питаться. При соблюдении всех условий можно спасти зрение от большой нагрузки. По словам Ивановской, нельзя забывать, что человеческий организм является единым целым. Мол, если организм здоровый, то и зрение будет нормальным.

Кстати, офтальмологи заметили, что все больше человек лишается остроты зрения. Эксперты объясняют это является технологическим прогрессом, который, как известно, не стоит на месте, а значит, необходимо как можно чаще напоминать всем о важности бережного отношения к глазам.