Владимир Зеленский: Только солидарность может гарантировать справедливый мир для всех

Президент Украины Владимир Зеленский выступил во вторник на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в ходе общеполитической дискуссии.

В своей речи он обвинил Россию, которая уже второй год ведет войну против его страны, в попытках использовать продовольствие в качестве оружия для шантажа международного сообщества.

Владимир Зеленский отметил, что весь мир на протяжении своей новейшей истории справедливо опасается ядерной войны. Однако сегодня, по словам украинского лидера, «агрессор использует в качестве оружия многие другие вещи», например, продовольствие. «С начала полномасштабной войны украинские порты в Черном и Азовском морях заблокированы Россией. До сих пор наши порты на реке Дунай остаются мишенью для ракет и беспилотников. И это явная попытка России использовать нехватку продовольствия на мировом рынке в качестве оружия в обмен на признание некоторых, если не всех, захваченных территорий», – заявил президент Украины.

Он сообщил, что, несмотря на выход России из Черноморской инициативы, Украина продолжает прилагать усилия для обеспечения продовольственной стабильности – открыт временный морской экспортный коридор из портов, продолжает использоваться сухопутный путь.

Ядерная энергия

Зеленский предупредил, что Россия сегодня «использует ядерную энергию в качестве оружия». «Она не только распространяет свои ненадежные технологии строительства атомных электростанций, но и превращает электростанции других стран в настоящие грязные бомбы, – сказал он. – Посмотрите, что Россия сделала с нашей Запорожской электростанцией – обстреляла, оккупировала и теперь шантажирует других утечками радиации».

«Депортации детей»

По словам президента Украины, «никогда раньше массовые похищения и депортации не были частью государственной политики», а сегодня Россия, как сообщил Зеленский, прибегла к этой тактике. «Мы знаем имена десятков тысяч детей и имеем свидетельства о сотнях тысяч других, похищенных Россией на оккупированных территориях Украины, а затем депортированных. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за это преступление, – подчеркнул президент Украины. – Мы пытаемся вернуть детей домой, но время идет. Что с ними будет? Этих детей в России учат ненавидеть Украину, а все связи с их семьями разорваны… Это явно геноцид».

Он привлек внимание к действиям РФ в Молдове, Грузии и Сирии, а также «угрозам России в адрес Казахстана и стран Балтии». «Цель нынешней войны против Украины – превратить нашу землю, наших людей, наши ресурсы в оружие против вас – против международного порядка, основанного на правилах. Многие места в зале Генеральной Ассамблеи могут опустеть, если Россия добьется успеха в своем вероломстве и агрессии», – подытожил Зеленский.

Формула мира от Украины

Президент Украины напомнил, что в прошлом году он представил контуры украинской формулы мира на Генеральной Ассамблее ООН, а позднее в Индонезии – полную формулу. Зеленский сообщил, что завтра он обнародует свои предложения на специальном заседании Совета Безопасности ООН.

Позиция Турции

Турция согласна с заявлением главы ООН о том, что созданные после Второй мировой войны институты Организации больше не отражают реалий сегодняшнего мира. Об этом в ходе своего выступления на общеполитических дебатах Генассамблеи ООН заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Мир больше, чем пять стран, подчеркнул он, имея в виду пять постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Эрдоган отметил, что Турция с самого начала войны в Украине пыталась удержать как российскую, так и украинскую сторону за столом переговоров.

«Наш тезис таков: в войне не будет победителей, а в случае мира не будет проигравших. Мы собираемся активизировать наши усилия по прекращению войны посредством дипломатии и диалога на основе независимости и территориальной целостности Украины», – сказал президент Турции.

Он добавил, что невозможность дальнейшей реализации Черноморской зерновой инициативы поставила мир перед угрозой нового кризиса.

«Мы надеемся, что этот гуманитарный мост, протянувшийся к странам, которые остро в этом нуждаются, выиграет от наших договоренностей и наших переговоров. У нас есть новый план, согласно которому еще миллион тонн зерна будет отправлен остро нуждающимся странам», – сказал Эрдоган.