 

Стала известна причина возвращения сбежавшего из России Милохина

20.09.2023, 1:36, Новости дня
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Еще полтора года назад Даня Милохин покинул родные земли, да еще и со скандалом. Он сорвал съемки шоу на федеральном канале, а чуть позже опубликовал видео, где торжественно исполняет гимн Украины. Поступки молодого человека тогда никто не понял, более того, его стали осуждать за содеянное.

Как известно, жизнь Дани Милохина складывается далеко не гладко за рубежом. Неоднократно он рассказывал о том, что у него заканчиваются деньги, а брать рекламу в его блоге рекламодатели не хотят. А несколько дней назад общественность потрясла новость о возвращение популярного блогера в Россию.

Многие общественные деятели поспешили отреагировать на шокирующие известие. Среди них и Владимир Соловьев, и Екатерина Мизулина. Они обратились к Минобороны с просьбой о призыве популярного блогера в армию. Правда, уже на следующий день после новости Даня Милохин улетел обратно в Дубай.

Общественность посчитала, что молодой человек испугался призыва во Вооруженные силы, поэтому решил поскорее уехать обратно, однако сегодня стала известна истинная причина возвращение сбежавшего из России Дани Милохина. Как признался артист, его приезд связан с работой. Он стал героем в ролике для раскрутки приложения для знакомств. Кроме того, блогер встретился с друзьями и решил вопросы о возможном сотрудничестве с новыми проектами.


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