Польский министр сельского хозяйства считает, что Украина не имеет правовых оснований для иска в ВТО по поводу зерна

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс выразил сомнение в том, что иск Украины в Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу ограничений на импорт украинского зерна имеет законную основу. В интервью изданию Euractiv он заявил, что не видит ясной правовой основы для такого иска, который Украина подала против Польши, Словакии и Венгрии.

Ранее Министерство экономики Украины объявило о том, что страна подала иск в ВТО против трех европейских государств, которые отказались снимать запрет на ввоз украинского зерна. Эти страны также отказались участвовать в координационной платформе Европейской комиссии по вопросам зерна из-за опасений, что Украина может использовать полученную информацию против них.

15 сентября Европейская комиссия приняла решение снять запрет на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны регионального содружества. Украинские власти обещали разработать план контроля за экспортом зерна за границу в течение трех дней после этого решения.