 

Ушла из жизни: актриса из фильма “Вам и не снилось…” скончалась в США

19.09.2023, 18:05, Новости дня
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Российский кинематограф потрясла еще одна смерть. На этот раз приходится прощаться с выпускницей легендарного ГИТИСа, которая по окончании вуза молниеносно вступила на дорогу профессиональной карьеры. Умерла Любовь Майкова.

Отечественный зритель хорошо помнит ее роль лаборантки в киноленте “Вам и не снилось…”. Как раз после этого фильма мир театра и кино стал по-настоящему открыт для актрисы. Как сообщает телеканал “360”, в 80-х годах Любовь Майкова стала основательницей театра “Малая драматическая труппа” и успела поработать в нем около трех лет.

Ей посчастливилось сыграть одну из главных ролей в спектакле по сказке Андерсена “Снежная Королева”, также зрителям полюбилась актриса в постановке по произведению Шекспира — она перевоплощалась в Маргариту. А еще Любовь Майкова проявила мастерство в образе Алины из “Дельца” в работе по пьесе Толстого.

В кино она успела произвести фурор своими ролями в фильме “Забытая мелодия для флейты”, а также по роли прохожей в “Где находится нофелет?”. На пике популярности Любовь Майкова решила переехать жить в США, где она и скончалась.

ГИТИС выразил искренние соболезнования всем близким и родным популярной актрисы советского кино, как сообщает RT.

Раннее “Дни.ру” писали, что умер актер из сериала “Солдаты”.


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