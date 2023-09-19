 

Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов

19.09.2023, 18:05, Новости дня
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До конца 2023 года будут внесены изменения в государственные программы развития Москвы. Поручение в ходе заседания президиума правительства столицы дал мэр Сергей Собянин.

В следующем году планируется провести индексацию социальных пособий и городской доплаты к пенсии. На 2024-2025 годы намечено завершение второго этапа городских поликлиник, в 2026 году – строительство новых корпусов больниц.

В течение пяти лет пройдет реконструкция не менее 500 зданий школ. В 2024-2026 годах капитально отремонтируют не менее 55 объектов спорта.

Власти города продолжат работу по сохранению культурно-исторического наследия. Планируется проводить реставрацию не менее 150 объектов ежегодно.

Также Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. До 2026 года для подземки закупят не менее 500 новых вагонов.

Продолжится развитие электробусной сети. В ближайшие годы на маршруты выйдут около 900 электробусов.

К 2025 году Московский скоростной диаметр планируется соединить с улично-дорожной сетью Троицкого и Новомосковского административных округов.

Продолжится формирование московского кинокластера, который станет крупнейшей площадкой для производства медиапродукции. В Москве будут развиваться научно-инновационные центры, включая кластер МГУ имени Ломоносова “Воробьевы горы”.

Сергей Собянин 18 сентября официально вступил в должность мэра столицы. По результатам выборов 8-10 сентября он набрал 76,39% голосов.


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