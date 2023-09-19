Собянин рассказал об обновлении Театра сатиры к его 100-летию

В Москве начался капитальный ремонт фасада и купола Театра сатиры на Триумфальной площади. Свой 100-летний юбилей в 2024 году он встретит обновленным.

“Привычный облик фасада сохраним, но конструкция станет современной и функциональной”, – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На фасаде установят медиаэкран, на котором будут показывать сцены из спектаклей с участием популярных артистов, рассказал мэр.

На здании уже установили леса. Специальная сетка защищает окружающую территорию от пыли и строительного мусора, а также делает условия работы специалистов комфортнее.

Стены здания обработали антисептическими и противогрибковыми препаратами. Началась установка оконных блоков и нанесение декоративной штукатурки.

В 2024 году также завершится реконструкция Центра театра и кино на Поварской улице. В здании заменят все инженерные коммуникации, установят новое оборудование в зрительных залах и систему иммерсионной акустики, оборудуют кинозал на 28 мест и современную студию звукозаписи.