 

В Москве мать задушила собственного ребенка: ему было 10 месяцев

19.09.2023, 13:09, Новости дня
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Утром 19 сентября московская прокуратура сообщила о шокирующей трагедии, которая произошла на юго-востоке столицы. В квартире жилого дома по Таганрогской улице найден мертвым 10-месячный ребенок, сообщает телеканал “360”. Его задушили, на что указывает несколько признаков. Согласно предварительной информации, это сделала родная мать мальчика.

URA.ru уточняет: женщина задушила родного ребенка из-за его плача и криков. Будет заведено уголовное дело. Сейчас восстанавливается полная картина произошедшего, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Столичная прокуратура проконтролирует процесс расследования.


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