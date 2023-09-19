Москва красивее Нью-Йорка и Лос-Анджелеса – американский журналист

Накануне американский журналист Джексон Хинкл опубликовал на своем ютуб-канале видео, снятое во время своей поездки в Россию. Так зрители узнали, что мужчине очень понравилась Москва. Более того, он заявил: российская столица красивее, чем Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Слова журналиста приводит RT.

Хинкл обратил внимание на потрясающее обслуживание и вкусную еду, пишет Общественная служба новостей. А еще американец высоко оценил инфраструктуру Москвы и чистые улицы. Мол, по городу можно спокойно гулять, не опасаясь наркоманов и бездомных, поскольку их нет. “В Америке нет ничего подобного, это потрясающе”, – цитирует Джесона “Радио 1”.