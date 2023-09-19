Запрет на рекламу VPN-сервисов в России начнется с 1 марта 2024 года

Роскомнадзор устанавливает новые правила для блокировки материалов, содержащих информацию о способах обхода интернет-ограничений на территории России. Эту информацию можно найти в проекте приказа, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, Роскомнадзор начнет применять эти правила с 1 марта 2024 года и они будут действовать до 1 сентября 2029 года. Эти правила касаются веб-сайтов, предоставляющих информацию о VPN-сервисах, которые позволяют обходить блокировки на компьютерах, планшетах и смартфонах.

Среди новых критериев блокировки включено описание действий, позволяющих получить доступ к заблокированным в РФ ресурсам. Также критериями станут материалы, призывающие использовать способы обхода блокировок и обосновывающие их преимущества. Важно также наличие информации о возможности загрузки программ для обхода блокировок.

Согласно этому документу, наличие хотя бы одного из этих критериев автоматически приведет к внесению соответствующих страниц и сайтов в реестр запрещенной информации.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон 31 июля, согласно которому информация о способах обхода интернет-блокировок в РФ будет основанием для внесения сайта или домена в реестр запрещенной информации.

Заместитель главы комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Горелкин уточнил в своем Telegram-канале, что новые правила не запрещают использование VPN-сервисов, а только регулируют рекламу способов обхода блокировок. Ранее в Государственной Думе высказывались о полном запрете VPN-сервисов в России.