 

Косметолог назвала главные ошибки в уходе за кожей

19.09.2023, 5:47, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врач поделилась в интервью изданию секретами того, как сохранить кожу молодой максимально долго. В интервью изданию Life специалист по коррекции фигуры и косметолог Анастасия Савина назвала несколько компонентов правильного ухода за кожей, в числе которых одну из ключевых позиций занимает правильный ночной отдых.

По ее словам, для того, чтобы организм смог восстановиться в полной мере и качественно поддерживать все биологические процессы, включая и дерматологический обмен веществ, необходимо спать не менее восьми часов в сутки. В числе первых врагов кожи косметолог назвала солнечный свет, призвав не просто прекратить пользоваться услугами соляриев, но и как можно меньше бывать на солнце.

Для нивелирования последствий солнечного света необходимо ежедневное применение крема SPF (sun protector factor, или “солнцезащитный фактор”). Анастасия Савина подчеркивает, что прямым следствием загара являются увеличение количества морщин, обострения дерматозов и даже онкологические заболевания.

Косметолог подчеркнула необходимость правильного подбора средств для ухода за кожей и опасность применения несовместимых средств. В частности, по ее словам, многим людям скрабы категорически противопоказаны. Наконец, врач напомнила о необходимости смывать макияж, прежде чем отойти. Кроме того, Анастасия Савина порекомендовала заменить в своем рационе газированную воду на обычную, передает телеканал “360”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / Владимир Зеленский: Только солидарность может гарантировать справедливый мир для всех

20.09 / Пять главных советов при уборке в квартире

20.09 / Стала известна причина возвращения сбежавшего из России Милохина

20.09 / “Засудить этих тварей”: Шаляпин высказался после обсуждений в Сети его откровенных снимков

20.09 / Какие цветы нужно держать в квартире с сухим воздухом

19.09 / Хаматову наказали за “поганый язык” на популярном шоу

19.09 / “Срочно”: перебравшая с алкоголем актриса Захарова нуждается в помощи

19.09 / ТОП-3 незаменимых гаджета для идеальной укладки: эффективные помощники в мире красоты

19.09 / Привыкать жить одной: почему родные оставили Долину в одиночестве

19.09 / “Не свадьбой проверяется любовь”: почему звезда группы “Тату” поставила на браке крест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика