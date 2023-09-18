 

В акции “День без турникетов” примут участие более 190 компаний

18.09.2023, 17:28, Новости дня
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В Москве с 28 по 30 сентября вновь пройдет акция “День без турникетов”. К ней присоединилось более 190 компаний-партнеров и 29 новых площадок.

У всех желающих есть возможность бесплатно посетить галереи, музеи, спортивные центры, студии танцев, крафтовые мастерские, швейные предприятия и другие площадки. Для предпринимателей и студентов пройдут специальные экскурсии, сообщил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Для посещения доступны Музей городского хозяйства Москвы, библиотека имени Пушкина, Ростокинский завод железобетонных конструкций ДСК-1, Музей времени и часов, пожарно-спасательные части Москвы и другие площадки. Так, в Музее городского хозяйства посетителям расскажут о работе очистных сооружений, станции водоподготовки и других систем жизнеобеспечения Москвы.

Акция “День без турникетов” знакомит москвичей с актуальными профессиями для городской экономики. В рамках программы проходят экскурсии, мастер-классы и интерактивы.

Акция проводится с 2012 года. Участие приняли более 400 тысяч человек. Они посетили около 700 площадок компаний-партнеров и более пяти тысяч экскурсий.

Напомним, что в рамках проекта “Открой#Моспром” столичные фабрики и заводы посетили более 11 миллионов человек. Для них провели свыше тысячи экскурсий и около 70 онлайн-туров.


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