 

Костомаров откровенно рассказал о своем состоянии после ампутации: Орал от боли

18.09.2023, 13:45, Новости дня
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В эфире телеканала НТВ на программе “Секрет на миллион” олимпийский чемпион признался, что после ампутации стоп его боль была столь невыносима, что обезболивающие препараты зачастую были бессильны. Временами он не мог сдержать криков — по словам Романа Костомарова, сначала в постоперационный период было невозможно элементарно приподнять руку или голову с подушки, не говоря уже об укороченной ноге.

“Я орал от боли, как будто меня оперируют наживую”, — рассказал фигурист ведущей программы Лере Кудрявцевой. — Ты не можешь поднять голову с подушки первое время, руку приподнять, свою обрубленную ногу”.

При этом еще сложно в полной мере понять, какие же переживания были более мучительными — физические или моральные. Довольно сложно представить себя на месте знаменитого спортсмена, которому предстоит ампутация ног. Роман Костомаров столкнулся с невыносимыми переживаниями, передает телеканал “360”.

На сложнейшую в моральном плане операцию олимпийский чемпион согласился через слезы. Он до сих пор с трудом верит в то, что поправился, называя это истинным чудом. С ним сложно не согласиться: еще несколько месяцев назад спортсмена успели несколько раз похоронить, однако уже в августе в Сочи на шоу Ильи Авербуха “Письма любви” Роман Костомаров вышел на лед.


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