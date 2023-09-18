 

Путин: Москва ощутимо опережает многие мировые столицы

18.09.2023, 13:45, Новости дня
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В Москве создается комфортная среда и делается все необходимое для творчества, инноваций и досуга. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе инаугурации мэра столицы Сергея Собянина.

По словам главы государства, Москва ощутимо опережает многие мировые столицы и агломерации.

Путин отметил, что набранный темп развития столицы обязывает руководство города ставить еще более амбициозные цели на ближайшие пять лет. Президент выразил уверенность, что мэр и его команда будут концентрировать усилия на важнейших направлениях и вносить вклад в достижение национальных целей.

Глава государства заявил, что руководство Москвы эффективно взаимодействует с правительством и федеральными органами власти. Путин выразил надежду, что дальнейшая работа будет столь же конструктивной.

Сергей Собянин 18 сентября принес присягу и вступил в должность мэра Москвы. Церемония состоялась в Московском концертном зале “Зарядье”.

Выборы мэра столицы прошли 8-10 сентября. Собянин одержал победу с результатом 76,39%.


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