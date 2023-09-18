 

Авто, квартира, дача: стало известно имя наследника имущества актера “Солдаты”

18.09.2023, 10:05, Новости дня
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На днях на плечи общественности обрушилась страшная новость. Актер сериала “Солдаты” умер на 62 году жизни. Неделю назад актер попал в больницу из-за проблем с сердцем, врачи боролись за жизнь Вячеслава Гришечкина, однако спустя несколько дней близкие сообщили, что артист скончался.

Новость шокировала не только поклонников, но и коллег по цеху. Многие до сих пор приходят в себя после страшного известия. Однако, несмотря на трагедию, общественность не смогла пройти мимо вопроса о том, кому же достанется имущество актера.

Как сообщает Пятый канал, в собственности Вячеслава Гришечкина есть автомобиль, квартира в спальном районе Москвы и дача в Московской области. Супруга актера скончалась около пяти лет назад, к слову, артист тяжело переживал трагедию. Кроме того, еще в первом браке у него родилась дочь – Ольга.

Стало известно, что как раз Ольга станет наследницей имущества актера “Солдаты”. Дочери, которая получит все наследство, сейчас тридцать лет, она живет в Москве и является руководителем международной компанией.

Раннее “Дни.ру” писали, что любовница избавилась от ребенка Гришечкина.


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