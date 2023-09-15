 

Собянин сообщил скором открытии нового моста между Балчугом и Парком Горького

15.09.2023, 12:10, Новости дня
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В Москве строители провели уникальную операцию, смонтировав пролетное строение между островом Балчуг и Крымской набережной. Длина моста составляет 54 метра, вес – 235 тонн, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Конструкцию развернули поперек водоотводного канала и бережно установили на опоры. Операция заняла несколько часов.

Собянин подчеркнул, что транспортировка и установка моста не доставили москвичам никаких неудобств. В городе не было перекрытий улиц, стройплощадку не огораживали.

“Постараемся в максимально короткие сроки выполнить отделку и открыть новый мост, который станет частью популярного прогулочного маршрута между Парком Горького и ГЭС”, – сообщил градоначальник.

В столице вначале июля поставили на кадастровый учет мост через затон Новинки. Он соединил набережную Марка Шагала и проектируемый проезд №4062. Благодаря переправе значительно улучшилась транспортная ситуация в районе ЗИЛа.


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