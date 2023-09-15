 

Битва двух подруг: Боня дала совет Собчак по поводу пластики

15.09.2023, 12:10, Новости дня
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Ни для кого не секрет, что Виктория Боня и Ксения Собчак уже давно являются заклятыми врагами. При первой же возможности одна пытается задеть другую. Свои “разборки” они не стесняются демонстрировать поклонникам, а они, в свою очередь, с большим удовольствием смотрят на происходящие.

Виктория Боня уже успела стать амбассадором пластических операций. Недавно девушка похвасталась очередным хирургическим вмешательством. Не только пользователи в Сети, но и Ксения Собчак поспешили отреагировать на известие. Журналистка высмеяла телеведущую и сравнила ее со свинкой, после опубликованных ею фотографий в микроблоге.

К слову, сама Ксения Собчак, как оказалось, тоже подумывает о пластической операции. В своем последнем интервью со звездным хирургом, она сообщила о желание сделать блефаропластику. Виктория Боня не смогла остаться в стороне и поспешила дать совет по поводу изменения внешности своей давней знакомой.

Сегодня модель в своем микроблоге опубликовала видео, где обсуждает с хирургом, который делал ей пластику, желание журналистки. Они пришли к мнению, что Ксении Собчак ни в коем случае нельзя делать такого вида операцию, потому что, со временем шов начнет тянуть бровь вниз, и она опустится еще ниже.

Так что, битва двух подруг продолжается. Поклонники ждут ответ на видео Виктории Бони от Ксении Собчак.


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