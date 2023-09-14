 

Беда пришла в семью: Стас Пьеха объявил о смерти бабушки

14.09.2023, 22:42, Новости дня
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Беда пришла в семью Стаса Пьехи. Исполнитель поделился со своими поклонниками душераздирающей новостью о кончине его бабушки Вали. Выразив глубокую скорбь, Пьеха в социальных сетях объявил об утрате и приложил пронзительную черно-белую фотографию из семейного архива.

На снимке изображены юный Пьеха, его сестра Эрика Быстрова и бабушка, запечатленные в драгоценный момент их ранних лет вместе. Стас погрузился в самые приятные воспоминания, которые остались у него о покойной бабушке, подчеркивая, как сильно он будет скучать по ее присутствию:

“Сегодня умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать”, – подписал фотографию Стас Пьеха.

Хотя заявление Пьехи огорчило фанатов, он решил не вдаваться в подробности обстоятельств ухода из жизни его бабушки. Информацию о состоянии здоровья и подробности похорон певец также не стал предавать огласке. Напоминаем, что Валентина была бабушкой Стаса Пьехи по линии отца.

Стас Пьеха редко делится с фанатами деталями личной жизни. В основном он рассказывает только о рабочих моментах. Например, певец владеет наркологической клиникой, в которой помогает людям с зависимостью проходить реабилитации. Артист тоже когда-то страдал наркотической зависимостью.

Ранее “Дни.ру” писали, что Стас Пьеха честно ответил на вопрос про бывших девушек.


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