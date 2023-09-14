 

Собянин: Станциями “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково” воспользовались 113 тыс раз

14.09.2023, 21:30, Новости дня
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За первую неделю станциями “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково” на Солнцевской линии метро воспользовались более 113 тысяч раз, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник напомнил, что с открытием нового участка пассажиры подземки могут доехать напрямую до аэропорта Внуково. Время в пути сокращается до 60 минут в день.

Разгрузилась станция “Рассказовка”, которая была конечной Солнцевской линии до ее продления. Число пассажиров на станции снизилось на 23%.

По словам Собянина, власти Москвы ожидают, что новыми станциями будут пользоваться около 30 тысяч человек в день. К 2030 году ежедневный пассажиропоток каждой из них составит порядка 53 тысяч человек, полагает мэр.

С открытием станции “Аэропорт Внуково” метро впервые в России пришло в воздушную гавань. Станция метро полностью интегрирована в аэропорт: через подземный переход пассажиры могут выйти в Терминал А, в терминал Аэроэкспресса, к 1-й Рейсовой улице и на привокзальную площадь.

Мэр Москвы 7 сентября открыл три станции северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии – “Яхромская”, “Лианозово” и “Физтех”. Участок улучшил транспортное обслуживание 500 тысяч человек.


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