Собянин: В СВАО построят спортивный комплекс и скалолазный центр

В районах Марьина Роща и Бутырский пройдет реорганизация участков бывшей промышленной зоны “Огородный проезд”. Там появится современный квартал смешанной застройки, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В рамках проекта комплексного развития территории на участках бывшей промзоны построят дома по программе реновации и объекты общественно-делового значения: скалолазный и физкультурно-оздоровительный центры, гостиницу и другие объекты, перечислил Собянин.

В проект инвестируют около 30 миллиардов рублей. На месте бывшей промзоны создадут 2,7 тысячи рабочих мест, уточнил градоначальник.

Мэр напомнил, что в Москве одобрено и находится в стадии реализации 43 проекта комплексного развития территорий. Планируется создать около 109 тысяч рабочих мест.

В июне 2023 года власти Москвы приняли решение о комплексном развитии промзоны “Калибр”. Там возведут жилой комплекс, социальные и общественно-деловые объекты, включая детский сад на 180 воспитанников. Будет создано около 900 рабочих мест.