 

Синоптик спрогнозировал теплый сентябрь в Москве

14.09.2023, 12:45, Новости дня
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Москвичей ожидает потепление после резкого снижения температуры. Воздух прогреется до 20 градусов, и в столице начнется второе пришествие бабьего лета.

“Бабье лето в Москве уже за окном. Прохладно только с утра, днем тепло. Температура выше обычного. Но пока не получается, как в Санкт-Петербурге”, — цитирует метеоролога Александра Шувалова телеканал “360”. По словам эксперта, вечером 15 сентября Москву накроет холодный атмосферный фронт — ветер поменяется с южного на северный. Уже в субботу, 16 сентября, температура достигнет 17 градусов выше нуля.


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