Волочкова дразнит россиян снимками нового ухажера: поклонники пытаются раскрыть личность мужчины

Волочкова предпочитает не раскрывать личность возлюбленного. При этом она активно делится фотографиями с подарками от ухажера в соцсетях.

Светские обозреватели сошлись во мнении о том, что в личной жизни Волочковой наконец-то наступила белая полоса. Наконец-то артистка ходит на свидания и получает цветы.

Недавно она выложила снимок с роскошным букетом белых роз, а потом и вовсе порадовала поклонников, показав отражение своего возлюбленного. Стоит отметить, что пара сфотографировалась напротив стеклянной двери, так что разглядеть лицо избранника балерины не представляется возможным. К тому же сама Анастасия подробности о новых отношениях не раскрывает.

Ранее Волочкова уже успела ответить на неприятные сплетни о ее якобы проблемах. Как уверяет бывшая прима Большого театра, появившаяся в СМИ информация не имеет ничего общего с реальностью. Блондинка объяснила, что она – честный налогоплательщик.

“У меня нет никаких долгов и задолженностей. Я исправно плачу налоги, все свои коммунальные платежи”, – откровенно призналась в интервью артистка.