Комик Морозов раскрыл настоящую причину закрытия шоу “Кривое зеркало”

Российский артист эстрады, звезда программы “Кривое зеркало” Александр Морозов рассказал, почему шоу прекратило свое существование. Юморист заявил в разговоре с журналистами, что артисты стали покидать передачу, потому что съемки в ней приносили им меньше денег, чем сольные гастроли.

“Когда у нас заканчивались съемки “Кривого зеркала”, мы все разъезжались на свои сольные гастроли. На гастролях мы, конечно, зарабатывали больше. Поэтому люди постепенно стали отваливаться. И постепенно это все разошлось, как круги на воде”, — цитирует артиста издание “Армгументы и факты”.

Кроме того, юморист отметил, что смех зрителей, который звучал в передаче, был настоящим. Ранее Морозов назвал страну, которую он считает лучшей для российских артистов. По его мнению, таким местом является Белоруссия. Юморист объяснил, что на концертах в этой стране всегда была душевная атмосфера.

Стоит отметить, что программа “Кривое зеркало” выходила с 2002 по 2013 год. Сначала шоу транслировал Первый канал, после этого — канал “Россия 1”. В эфире передачи артисты демонстрировали различные юмористические номера.