“Прощание состоится в крематории”: умерла заслуженная артистка России

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12.09.2023, 17:45, Новости дня
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Смерть утонченной, интеллигентной и высокоодаренной женщины наступила 10 сентября. Подробности ухода публике пока не озвучили, пишет VSE42.RU. Выдающейся театральной звезды не стало в возрасте 90 лет. Мария Скуратова умерла ровно через три месяца после своего юбилея.

Актриса восхищала незаурядным творческим почерком. Как настоящий профессионал, она проникала во внутренний мир героя и тонко воспроизводила незримые, но очень точные характеристики образа.

В творческом багаже покойной артистки множество ролей, передает “Царьград”. Бо́льшую часть своей жизни Мария Скуратова играла на сцене Театра Армии. Она пользовалась авторитетом, уважением, любовью коллег.

На сайте учреждения культуры и появились новости о смерти женщины. “Прощание состоится в Николо-Архангельском крематории”, — уточнили представители театра.

Сайт “Радио 1” уточняет, что российский зритель мог видеть ныне покойную актрису на телеэкранах. Она проявила себя в фильмах “Дядя Ваня”, “Эхо”, “Завещание”.

Артистка стала для последователей знаковым образцом сценического мастерства, добросердечия и человеческой культуры. Коллеги скорбят вместе с миллионами зрителей, которые с любовью наблюдали за гением актерского искусства в лице Марии Скуратовой.


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